100 il ne zaman olacak? Hangi ilçeler il olabilir?

Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor. Dünya nüfus sıralamasında 84 milyonu aşan nüfusuyla 18. sırada yer alan Türkiye, Avrupa'nın ise en kalabalık ülkesi konusunda. Türkiye'nin nüfusunun önemli bir kısmı İstanbul'da yaşarken, bu kenti Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler takip ediyor. Bazı iller nüfuslarıyla milyonlara ev sahipliği yaparken, bazı kentler ise milyona ulaşmayan nüfuslarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de 81 olan il sayısının ilerleyen yıllarda 100'e çıkacağı konuşuluyor. Bu iddianın sahibi ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliğinde konuşan Demiröz, "Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız." ifadelerini kullanırken, bu açıklama hangi ilçelerin il olacağı sorusunu akıllara getirdi.

Demiröz açıklamasında Ahlat'ın il olabileceğine dair sinyaller verirken, böyle bir çalışmanın olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Hangi ilçeler il olabilir?

İl olma kriterleri arasında nüfus büyüklüğü, ilçenin il merkezine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler yer alırken, Türkiye'de bu kriterlere yakın ilçeler merak ediliyor.

Bu ilçelerin başında 339 bin'i aşan nüfusuyla Tarsus geliyor. Tarsus merkeze olan uzaklığı, sosyo-ekonomik durumu ve merkeze olan uzaklığı ile bu kriterlere uyuyor. Yine Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Bursa'nın İnegöl, Şanlıurfa'nın Siverek, Hatay'ın İskenderun ilçeleri 200 bini aşan nufüsları ile dikkat çekiyor.

Zonguldak'ın Ereğli, Van'ın Erciş, Manisa'nın Akhisar, Aydın'ın Nazilli, Muğla'nın Fethiye, Balıkesir'in Bandırma, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Konya'nın Ereğli, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Şırnak'ın Cizre, Adana'nın Kozan, Diyarbakır'ın Ergani, Ordu'nun Ünye, Ankara'nın Polatlı, Balıkesir'in Edremit, Adıyaman'ın Kahta, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Midyat ilçeleri de 100 binin üzerinde nüfusa sahip ilçeler ve merkeze olan uzaklıkları ve sosyo-ekonomik koşullarıyla il olmaya en yakın ilçeler konumunda.