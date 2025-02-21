100 kilogram balık avladı, 40 bin liraya sattı

Hatay Dörtyol'dan İskenderun Körfezi'ne açılan balıkçı Mustafa Oktay'ın 100 kilogram ağırlığında , 1 metre uzunluğunda bir balık yakaladı.

İHA'nın haberine göre; yardıma gelen dört kişiyle birlikte dev balığı tekneye çekmek için 2.5 saat uğraşan Oktay, sonunda başarıya ulaştı.

Mustafa Oktay, karaya güçlükle çıkardığı balığı kilosu 400 liradan İzmir'deki bir restorana 40 bin lira karşılığında sattı.

'Bugüne kadar görmedik...'

Kılıç balığını yörenin en ünlü restoranlarından birine satan Mustafa Oktay, "Çok güzel bir kılıç balığına denk geldik. İskenderun Körfezi'nin rekoru diyebilirim. Bugüne kadar bu körfezde 100 kiloluk kılıç balığı yakalayan bir kaptan görmedik" dedi.



Kılıç balığını görünce çok şaşırdıklarını anlatan Oktay şöyle devam etti: "Bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk. Tekneye de alamadık. Yardım etmesi için başka bir tekne daha çağırdı kaptanlar. Dört kişinin yardımıyla birlikte güverteye aldık."