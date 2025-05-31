100 milyon lira değerinde! Dicle kenarında tespit edildi, yakılarak imha edildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dicle Nehri çevresinde kenevir ekimi yapıldığı tahmin edilen muhtemel arazilerde drone ile çalışma yaptı.

İHA'nın haberine göre; nehir üzerinde oluşan adacıklarda iki farklı alanda kenevir ekildiğini tespit eden ekipler, 220 kök kenevir ele geçirdi.

Narkotik ekipleri, yaklaşık 300 kilogram skunk-esrar üretimine elverişli olduğu düşünülen ve piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu tahmin edilen kök kenevirleri yakarak imha etti.

Ekipler yasadışı ekilen kenevirlerin tespiti ve imhası için uyuşturucu bulunan her noktaya bot ve traktör gibi araçlarla ulaştı.