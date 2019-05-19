100. yılda birleştirici güç

19 Mayıs 2019

Törenlerin merkezi olan Samsun, 100. yılda büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı nokta olan Tütün İskelesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın kutlu ve onurlu bir gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaymak, "100 yıl önce milli birlik ve beraberlik duygusuyla aynı gaye için beraber hareket eden atalarımızı anarken, bugün böyle bir toplumda bir arada bulunmak mutluluğumuzu artırıyor. Bu mutluluğumuza ortak olan başta 100. yıl etkinliklerini himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele yolundaki kararlılığını artıran da böylesi bir beraberlik atmosferiydi." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği gösteri yaptı. SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

81 ilden ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 gençlik temsilcisini taşıyan, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu canlandıran Piri Reis Gemisi'nde Atatürk portresi, 1919 tarihi, Milli Mücadele'nin 100. yılı logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı.

Gemideki gençler, KKTC ve 81 ilden getirdikleri vatan toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Kürek Takımı da yine 81 ilden getirilen toprak ve Türk bayrağını Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda parti liderleriyle tokalaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün, 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayarak 29 Ekim 2023’e kadar sürecek bir dizi 100’üncü yıl etkinliğine başlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar." diye konuştu.

"Daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz"

Erdoğan, "Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk'a ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse, biz de aynı şekilde hareket ediyoruz." dedi.

100. yılında 19 Mayıs coşkusu!