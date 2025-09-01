100 yıllık gelenek: Para verip damada tokat atıyorlar

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Havutça Mahallesi'nde 100 yıldır suradışı bir düğün geleneği hayat buluyor.

Bölgede uygulanan gelenekte, damat tıraşı sırasında damat ve sağdıçlar bir masaya oturtuluyor.

Tıraş esnasında ilk tokadı eline para alarak gelin atıyor. Ardından da düğüne katılan davetliler sırayla damada ve sağdıçlara para ile tokat atıyor.

100 yılı aşkın süredir sürdürülen bu gelenekte, tokatlarla birlikte saçılan paralar masanın önüne serilen örtünün üzerine düşüyor.

Toplanan paralar ise damat ve ailesine düğün masraflarında destek olmak amacıyla kullanılıyor.

Köy halkı, bu geleneğin birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurgularken, "Hem eğlenceli hem de anlamlı bir ritüel" sözleriyle geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.