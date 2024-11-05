1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair sınav tarihi açıklandı

Hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavına dair açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirtti.

ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarı dileyen Tunç, sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacaklarını belirtti. Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildirdi ve "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.