100'ÜNCÜ YIL GURURU VE COŞKUSU!

23 Nisan 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle resmi törenler dışında kutlamaların ve coşkunun evlere taşınacağı bugün tüm Türkiye saat 21.00’de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyacak.

TBMM’de her yıl gerçekleştirilen kabul töreni ve resepsiyon dışında Meclis’teki diğer programlar salgına yönelik tüm önlemler alınarak gerçekleştirilecek. Meclis’te sabah 09.00’da Atatürk Anıtı’nda başlayan, 09.15’te Anıtkabir ve ardından saat 10.00’da 1920’de açılan ilk Meclis binasında törenler yapılacak.

Daha sonra TBMM Genel Kurul saat 14.00’de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Meclis Başkanı Şentop’un yapacağı açılış konuşmanın ardından parti grupları adına 10 dakikalık konuşmalar yapılacak.

AK Parti Grubu adına Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Grubu adına Eş Genel Başkan Mithat Sancar, MHP Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuşacak.

Grubu bulunmayan üç siyasi parti temsilcisine de 3’er dakika süreyle söz verilecek.

Her yıl 23 Nisan özel oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl salgın önlemleri nedeniyle özel oturuma katılmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce yasama görüşmelerinde de uygulandığı gibi milletvekilleri Meclis’teki kutlamalara katılımında sosyal mesafeyi koruyacaklar, genel kurul salonunda da oturma düzeninde bu kurala dikkat edecekler, maske ile özel oturumu izleyecekler. Yapılan törenlerin daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Meclis’ten ve balkonlardan kutlama

TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle Meclis bahçesinden geniş katılımla tüm illerden bağlantıların yapıldığı bir resepsiyon planlanıyordu. Salgın nedeniyle iptal edilen resepsiyonun yerine tüm Türkiye’nin aynı anda heyecan ve coşkuyu hissedeceği balkonlardan İstiklal Marşı okunması Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un önerisi ile bugün saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM şeref merdivenlerinde, Türkiye balkonlarda aynı anda İstiklal Marşını okuyacak. TBMM şeref merdivenlerinde ışık, lazer ve havai fişek gösterisi eşliğindeki kutlamalar televizyonlardan canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA GAZETESİ 23 NİSAN COŞKUSU BUGÜN SAYFALARINA TAŞIDI