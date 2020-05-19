101 yıl önce atılan adımı gençler geleceğe taşıyacak

19 Mayıs 2020

Bundan tam 101 yıl önce Samsun’a adım atarak Milli Mücadele’yi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en büyük bağımsızlığın ekonomi de olacağını her fırsatta vurguladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda onun çizdiği yol doğrultusunda iş dünyası da geleceği gençlere yatırım yaparak kutluyor. Dijitalleşen dünyada gençlerin yeni meslek kollarıyla Cumhuriyetin geleceğini şekillendireceğini düşünen iş dünyası ülkenin geleceğine katkı sunmak için elini taşın altına koymuş durumda.

TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

GELECEK GÜZEL GÜNLERİMİZ GENÇLERİN ELİNDE ŞEKİLLENECEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünyada mazlumların örnek aldığı, bir yeniden şahlanışın öyküsü 19 Mayıs 1919’da, Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Samsun’da başlamış ve ardından tarihe geçen büyük bir destan yazılmıştır. Bu gün istiklal mücadelemizin de sembolüdür” dedi. Atatürk’ün geleceği gençlerin ellerinde ve yüreklerinde gördüğünü, onlara daima güvendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bizler de sonuna kadar bu düşüncenin arkasındayız. Gelecek güzel günler eminiz ki gençlerimizin ellerinde şekillenecek. Yeter ki onlara güvenelim, yol açalım” şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Türk iş dünyası adına, bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını can-ı gönülden kutluyorum.”

TİSK BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL:

GENÇLERİN KÜRESEL BECERİLERİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "19 Mayıs 1919, Samsun'a atılan o ilk adımla adeta ulusumuzun yeniden doğduğu, ülkemizin büyük bağımsızlık mücadelesinin başlatıldığı çok özel bir tarihtir" dedi. Akkol, bu özel günü Türk gençliğine armağan eden Büyük Önder Atatürk'ü ve tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını belirtti. Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan ettiğini ve 'Bütün ümidim gençliktedir' dediğini hatırlatan Akkol, “Bundan yola çıkarak, 19 Mayıs ruhunu yaşayarak ve yaşatarak, geleceğimiz olan gençlerin yarınlara güvenle bakan, yetkin bireyler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.

TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

KODLAMA EĞİTİMLERİNİ ZENGİNLEŞTİRİLEREK GENÇLERİN KULLANIMINA AÇTI



Koronavirüs sürecinde online platformlara taşıdığı eğitim içeriklerine düzenli olarak yenilerini ekleyen MESS, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere yönelik yeni kodlama eğitimlerini Türkiye çapında erişime açtı. Konuyla ilgili konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Dijital dönüşüm sürecini iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Dijital dönüşümde kilit rol oynayacak gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin mesleklerine bugünden hazırlanan gençlerimizin arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ (YASED) BAŞKANI AYŞEM SARGIN:

GENÇLER TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNDE EN ÖNEMLİ GÜVENCEMİZ

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, 19 Mayıs nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı. Sargın, Atatürk’ün büyük önem atfettiği gençliğin, Türkiye’nin geleceğin dünyasında doğru yerde konumlanmasına etkisini vurgulayarak, “Gençlerimiz, yetkinlikleri ve vizyonlarıyla ülkemizin yarınlarında önemli sorumluluklar alacaklar” dedi. Yeni dünya düzeninin kazananlarından olmanın yolunun nitelikli insan kaynağını, iş süreçlerini ve dijital altyapıyı hızla değişime adapte etmekten geçtiğini söyleyen Sargın, “YASED olarak, bu dönüşümün en önemli sermayesi olan gençlerimizin gelişimine yapacağımız yatırımların ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçiliğine en önemli katkıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Tüm Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU:

GENÇLERİN EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİ GÜVENCEMİZDİR

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Atatürk’ün Samsun'a çıkışının milletin kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan tarihi bir başlangıç olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, “Atatürk'ün 101 yıl önce attığı bu adım, ulusun egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirilmesinin başlangıcı olmuştur” dedi. Yarınlar olan gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletlerin gelecekte var olabileceğini söyleyen Kartaloğlu, “Onun içindir ki geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak, onlara barış, huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacakları gelişmiş bir ülke bırakmak en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

ANKARA TİCARET ODASI BAŞKANI GÜRSEL BARAN:

GELİŞMEK VE İLERLEMEK BAYRAK YARIŞIDIR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Koronavirüs nedeniyle gençlerin meydanlara çıkamadığını ama 19 Mayıs coşkusunun yüreklerde hissedildiğini vurgulayan Baran, "Milli Mücadele tarihimiz şehit düşeceğini bile bile vatan için cepheye giden daha bıyığı terlememiş gençlerimizin isimleriyle doludur. Atatürk’ün bu günü gençlere armağan etmesi onlara duyduğu güven ve verdiği değerin ifadesidir" şeklinde konuştu. Baran, "Sevgili gençler, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesini korumak ve yüceltmek sizlerin görevidir” diye konuştu. “Gelişmek ve ilerlemek bir bayrak yarışıdır. Samsun'da başlayan bu yarışta bayrağımızı en ileri mesafeye taşıyacak olan sizlersiniz” diyen Baran, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutladığını belirtti.

THY'NİN TARİHİ YOLCULUĞUNDA DÜNYA DA VAR



Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. THY’den yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenen uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleştirildi. THY’nin bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk. com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturdu. Gazeteniz DÜNYA da tarihi uçuşta yerini aldı.





Şirketler de gençler için seferber oldu

TÜRK TELEKOM’DAN 19 MAYIS ATATÜRK RALLİSİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli için Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Kenan Sofuoğlu’na, Türkiye’yi dünya şampiyonalarında başarıyla temsil eden millî sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nin ‘start’ını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verecek. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçip, Taksim Meydanı’nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak.

“GENÇLERİMİZ İÇİN TAZE HAVA SAĞLAMAK HEDEFİYLE ÇALIŞIYOR VE ÜRETİYORUZ”

Sektör-öğrenci köprüsünü canlı tutmak için çalışan Systemair HSK, bu sene de uluslararası First Robotics Competition’da, Türk takımı olan Team Cymurghs’ü destekledi. Bu yıl Amerika’da gerçekleşen FRC için, aşağıya top atabilen ve tırmanma bölümü için piston kullanan bir robot yapan 29 kişilik takım; çabaları, performansları ve takım dinamikleri sayesinde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Geleceğimiz için umut verici çalışmalara sahip gençlerin varlığı, bizleri onlar için daha çok çalışmaya ve üretmeye itiyor. Systemair HSK olarak geleceğimiz olan gençlerimiz için taze hava sağlamak hedefiyle çalışıyor ve üretiyoruz.

100 MİLYON ÇOCUK BİLİMLE BULUŞACAK

Young Guru Academy (YGA), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda; Türkiye’nin gençleri, Türkiye’nin ve dünyanın çocuklarına bilimi sevdirsin diye ‘Bilim Gönüllüleri’ projesini başlattı. Bugüne kadar 300 binden fazla çocuğu bilim ile buluşturan YGA, Türkiye’de ve dünyada değişim yaratmak isteyen tüm gençleri, çocuklara bilimi sevdirmek için Bilim Gönüllüsü olmaya davet ediyor. Proje kapsamında 10 bin Bilim Gönüllüsü gencin, 100 milyon çocuğu bilimle buluşturması hedefleniyor. Proje ile ilgili konuşan YGA Kurucusu Sinan Yaman, “Türkiye’de ve dünyada bilimin eğlenceli yüzü ile tanışmayı bekleyen, kaynakları kısıtlı milyonlarca çocuk ve daha da önemlisi bu anlamlı hayale ortak olmak isteyen; sorumluluk alıp, değişim yaratmak isteyen binlerce lise ve üniversite öğrencisi var. Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 için kaynakları sınırlı, hayalleri sınırsız tüm dünyadaki 100 milyon çocuğu bilimle buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye’de başlattığımız bu proje ile Bilim Gönüllüleri, sınırları aşıp dünyaya ilham olacak” diye konuştu.

“BİZİ BEKLEYEN YENİ DÜNYA GENÇLERİN DÜNYASI OLACAK”



Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir mesaj yayınladı. Sabancı, mesajında gençlere duyduğu güven ve inancı da vurgulayarak, “Sizlere armağan edilen bayramın coşkusunu bile, bu yıl daha eksik yaşamak zorunda kaldınız. COVID-19 salgınının etkileriyle tüm dünyayla birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Ancak şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, en büyük güvencemizin yine siz gençler olduğunu biliyoruz! Bu sıkıntılı sürecin de 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “COVID-19’u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya gençlerin dünyası olacak” diyen Sabancı, “Geleceği, bu yeni dünyayı en başarılı siz yöneteceksiniz. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.