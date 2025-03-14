108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kredi dolandırıcısı yakalandı
Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlar dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan ve 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Konuya daie detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandığını bildirdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya operasyonun Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.