108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kredi dolandırıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya operasyonun Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlendiğini belirtti.