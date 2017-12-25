11. Cumhurbaşkanı Gül'den KHK tepkisi: Gözden geçirilmeli
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül son çıkan KHK için, "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" dedi.
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" diyen Gül açıklamasının devamında şunu dile getirdi:
"İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir."