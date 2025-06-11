11 Haziran son depremler listesi... | Yeni deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi
Türkiye'de her gün onlarca deprem olurken son günlerde Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda depremler yaşanıyor. Bölge halkı tedirgin olurken yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Son depremler araması son günlerde yine sıklaştı. Peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle veriler sıklıkla kontrol ediliyor. "Yeni deprem oldu mu" soruları sıkça geliyor. İşte 11 Haziran'da meydana gelen depremler listesi...
11 Haziran son depremler listesi...
Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde deprem meydana gelmedi.
09:57 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.2
09:38 – Karacabey (Bursa) – 2.0
09:31 – Gürün (Sivas) – 1.9
09:21 – Simav (Kütahya) – 1.2
09:15 – Simav (Kütahya) – 1.7
08:57 – Bolvadin (Afyonkarahisar) – 1.7
08:23 – Turgutlu (Manisa) – 1.3
08:06 – Simav (Kütahya) – 1.0
08:01 – Simav (Kütahya) – 1.0
07:11 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:04 – Simav (Kütahya) – 2.0
06:50 – Kahta (Adıyaman) – 1.4
06:32 – Simav (Kütahya) – 1.9