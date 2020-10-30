11 il için kuvvetli yağış uyarısı

30 Ekim 2020

İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya ve Isparta için de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, cuma günü Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli, iç kesimlerinde ve Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA