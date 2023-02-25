11 ilde 912 banka şubesinden 573'ü hizmetini sürdürüyor

Birlikten yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün deprem bölgesinde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

29 geçici hizmet notkası devreye alındı

Önceki gün itibarıyla bölgede 912 olan şubenin, 573'ünün yerinde, 146'sının uzaktan hizmet verilebildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 4 bin 326 ATM'nin 3 bin 358'inin aktif çalıştığı kaydedildi.Açıklamada, mobil şube ve geçici hizmet noktalarına ilişkin de bilgiler verilerek, şunlar ifade edildi: "Bölgede dün itibarıyla 49 mobil şube ve 34 konteyner şube hizmet vermektedir.

Bu kanalların yanı sıra 29 geçici hizmet noktasında müşterilerin talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Çalışmalar sayesinde, 17-23 Şubat döneminde toplam 100 ATM, 64 şube, 6 mobil şube, 28 konteyner şube ve 13 geçici hizmet noktası daha hizmet verebilir hale getirilmiştir.

Söz konusu dönemde, toplam 337 şube, 590 ATM ve 112 adet mobil/ konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."