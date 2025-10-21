11 ilde 'change' araç operasyonu: 40 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen geniş çaplı 'change' araç operasyonunda 72 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'M3' kod adıyla tanınan F.M. isimli şüphelinin elebaşı olduğu bir suç örgütünün, özellikle BMW'nin 'M' serisi araçları üzerinde sahtecilik yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, örgütün 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlarını işlediği belirlendi. Örgüt üyelerinin bugüne kadar 50 eylem gerçekleştirdiği, bu eylemlerde toplam 72 kişinin yer aldığı tespit edildi.

Elde edilen bulgulara göre, şüpheliler depremde hasar gören ya da kazada hurdaya ayrılan araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından getirdikleri otomobillere 'change' yöntemiyle işledi. Bu araçlara 'proje araç' adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendiği, orijinalmiş gibi gösterilerek vatandaşlara satıldığı ve bu yolla nitelikli dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

Operasyonda araçlara el konuldu

Operasyon kapsamında 50 araçtan 43'ü ele geçirildi. Yapılan bilirkişi incelemelerinde, araçlarda sahtecilik bulgularına ulaşıldı.

Suç örgütüne yönelik operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden 4'ünün hâlihazırda cezaevinde tutuklu veya hükümlü olduğu, 5 kişinin ise yurt dışında firari durumda bulunduğu tespit edildi. Geri kalan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.