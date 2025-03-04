11 ilde DHKP-C Operasyonu: 30 gözaltı
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İzmir merkezli 11 ildeki operasyonda 13'ü kamu çalışanı 30 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terörün finansmanını önlemeye yönelik soruşturmalar kapsamında terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı 13'ü kamu çalışanı 35 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi. 2 şüphelinin terör örgütüyle irtibatı sebebiyle halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin düzenledikleri etkinliklerden elde edilen parayı örgüt hesaplarına aktardığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında diğer 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.