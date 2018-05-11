11 Mayıs Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

11 Mayıs 2018

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler, 5. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Reyhanlı’da 52 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 5’inci yıldönümü nedeniyle şehit yakınları belediye binası önünde toplandı. İlk patlama yerinde başlayan törende şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri daha sonra toplu halde ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket etti. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla 'şehitler ölmez' sloganı atan vatandaşlar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: İHA