11 milyon 238 bin kişi kimliğini yeniledi

28 Eylül 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 11 milyon 238 bin yeni kimlik kartı verildi. Yaklaşık 20 tanesinde hata çıktı, o da bireysel hata. Girişten kaynaklanan hatalar söz konusu. 11 milyonda 20, bir hata sayılmayabilir. Keşke hiç olmasa tabii." şeklinde konuştu.

Soylu, yeni kimliklerin dağıtımıyla ilgili olarak, "Yeni kimlik kartları ilk başta 2-2,5 ayda gidiyordu. Şimdi artık 5 artı 2 güne indirdik. Beş gün şehir içleri, merkezde iki günde, kırsal ve köylerde toplam 6-7 gün içinde müracaat ettikten sonra verilebiliyor." şeklinde ifade etti.

Ehliyet ve pasaporta aynı sistem, trafik tescilleri noterlerde yapılacak

Ehliyetlerde ve pasaportlarda da aynı anlayışla hareket edeceklerini dile getiren Soylu, trafik tescil işlemlerini noterlere vereceklerini kaydederek, "Ne zaman başlar? Biz 2018'in Mart'ı gibi diyoruz. Yapabilirsek daha önce yapacağız ama bütün hazırlıklarımızı 2018'in Mart'ı için yapmıştık, öne çekmeye çalışıyoruz." dedi

Kaynak: AA