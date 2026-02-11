11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Barajlar doluyor mu?
İSKİ 11 Şubat baraj doluluk oranlarını paylaştı. Yağışlı havalar sonrası barajlar sürekli olarak yükseliyor. Vatandaşlar son durumu öğrenmek adına "11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.
İstanbul'da barajlar yüz güldürmeye devam ediyor. Peş peşe gelen yağışlar sonrası oranlar yükseliyor. Bugün de son veriler sonrası artış yaşandı. Peki, 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı nedir?
11 Şubat 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı
İSKİ'nin 11 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 36.78'e çıktı. Bu oran dün yüzde 36.3'tü.
Barajların son durumu
Darlık Barajı: yüzde 55
Elmalı Barajı: yüzde 93
Terkos Barajı: yüzde 22
Alibey Barajı: yüzde 31
Büyükçekmece Barajı: yüzde 25
Sazlıdere Barajı: yüzde 22
Istrancalar Barajı: yüzde 70
Kazandere Barajı: yüzde 13
Pabuçdere Barajı: yüzde 12
Ömerli Barajı: yüzde 51