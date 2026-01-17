11 ülkede ortak operasyon: 17 firari Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 12 kişi ile ulusal düzeyde aranan 5 kişi olmak üzere toplam 17 suçlunun, yurt dışında düzenlenen ortak operasyonlarla yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

11 ülke ile koordineli çalışıldı

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalandı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Firariler Türkiye'ye getirildi

Yakalanan kişiler arasında; uyuşturucu madde ticareti ve ithali, çocuğun cinsel istismarı, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, bilişim yoluyla dolandırıcılık, nitelikli yağma, göçmen kaçakçılığı ve silah suçları gibi ağır suçlardan aranan isimler yer aldı. Şüphelilerin bir kısmı Almanya’da, diğerleri ise Belarus, Irak, Kırgızistan, Kosova, Yunanistan ve Bosna Hersek’te yakalandı.

Ulusal seviyede aranan 5 kişinin de Azerbaycan, Irak, İtalya, Gürcistan ve Kuzey Makedonya’da tespit edilerek yakalandığı ve iade süreçlerinin tamamlandığı bildirildi.