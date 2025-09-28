11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Af çıkacak mı? Yeni yargı paketi maddeleri neler?

Türkiye gündeminde bir süredir tartışılan 11. Yargı Paketi, hukuk alanındaki en önemli beklentilerden biri olarak öne çıkıyor. Düzenlemenin ne zaman Meclis gündemine alınacağı sorusu, toplumun büyük kesiminin merak konusu haline geldi. Binlerce kişi her gün "11. Yargı Paketi Meclis’e ne zaman gelecek" sorusunu yöneltiyor.

11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmiş değil. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclis'i açılacak ve paket ilerleyen günlerde Meclis'te görüşülecek. Genel af düzenlemesi ise olmayacak.

Yeni yargı paketinde neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, pakette özellikle bilişim yoluyla işlenen suçlara yönelik düzenlemeler bulunduğunu belirterek, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar gibi alanlarda caydırıcılığın artırılacağını vurguladı. Bakan Tunç, bu suçlarla mücadelede yargının elindeki araçların güçlendirileceğini ve hazırlık taslağının Meclis’e sunulduğunu ifade etti.

Yeni pakette ayrıca, düğün, kutlama, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasına yönelik yaptırımların artırılması öngörülüyor. Kurusıkı silahların da bu kapsama dahil olacağı, ölüm ya da yaralanma olmasa dahi bu eylemin müstakil bir suç olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye sokan yol kesme gibi eylemler de suç kapsamına alınacak. Paketin Meclis açıldığında gündeme getirilmesi bekleniyor.