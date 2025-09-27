11. Yargı Paketi Meclis'e gidiyor: Çocuklarda ceza indirimi, sanal bahis... Düzenlemeler yolda! (Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç af açıklaması)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılıyla birlikte gündeme gelecek olan 11. Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tunç, paketin ekim ayında Meclis’e sunulacağını ve özellikle son yıllarda artış gösteren bazı suç türlerine karşı yaptırımların ağırlaştırılacağını duyurdu.

İnternet dolandırıcılığı ve sanal bahis cezaları artıyor

Yeni düzenlemelerle internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi bilişim suçlarına yönelik cezaların artırılacağı belirtildi.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan suçlarda yargının elindeki araçların güçlendirileceğini vurguladı.

Havaya ateş açmak bağımsız suç olacak

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması da yeni pakette bağımsız suç kapsamına alınacak. Bu kapsamda kurusıkı tabancalar da değerlendirmeye dâhil edilecek.

Trafikte yol kesmeye ayrı suç başlığı

Trafikte yol kesme gibi kamu güvenliğini tehdit eden eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

Çocuklara yönelik ceza indirimi değişiyor

Paketteki en dikkat çekici düzenlemelerden biri de suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altı çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında farklı oranlarda ceza indirimi uygulanıyordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yeni düzenleme ile yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden tanımlanacak.

Af düzenlemesi yok

Bakan Tunç, yeni pakette afla ilgili bir düzenleme olmayacağını da vurguladı.