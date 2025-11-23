11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Af geliyor mu? Son durum nedir?

Yasama sürecinin önemli başlıklarından biri olan 11. Yargı Paketi hakkındaki çalışmalar devam ediyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve çeşitli düzenlemeleri içeren taslağın akıbeti merak konusu. On binler son gelişmelerden haberdar olmak isterken "11. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusu peş peşe geliyor.

Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?

11. Yargı Paketi henüz Meclis'e gelmedi. Teklifin gelecek hafta komisyona gelmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yeni yargı paketi öncesi "İnfaz Kanunu Geçici 10.maddesi ile,kapalı cezaevinden açık cezaevine erken geçme ve denetimli serbestliğe erken ayrılma imkanı getirilmişti. Suç tarihinin esas alınması yerine hükmün kesinleşmesi tarihinin esas alınması ağır bir eşitsizlik yaratmıştı. Şimdi giderilme zamanı" açıklamasında bulundu.