11. Yargı Paketi Meclis’te! Af çıkacak mı? Bakan Tunç net yanıt verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınına katılarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

Af çıkacak mı?

İnfaz sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına dair soruya yanıt veren Tunç, af beklentilerine kapıyı kapattı. “İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.

11. Yargı Paketi Meclis’te

Tunç, toplumsal huzuru bozmaya yönelik suçlarla ilgili düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulduğunu hatırlattı. Taslakta özellikle meskun mahalde silah atma suçuna ağır yaptırımlar öngörülüyor. Buna göre, düğün ve nişan gibi etkinliklerde silah atanlara verilen cezalar yarı oranında artırılacak.

Trafikte yol kesene 3 yıla kadar hapis

Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte yol kesme ve ulaşım araçlarını engelleme suçları için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriliyor.

Bilişim suçlarına yeni düzenleme

Bakan Tunç, ayrıca bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis konularında da yeni düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, toplumsal huzur ve güvenliği bozan suçların cezalarının caydırıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.