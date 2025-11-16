11. Yargı Paketi son durum nedir? Yargı paketi Meclis'e geliyor mu, ne zaman gelecek?

Kamuoyunun gündeminde uzun zamandır 11. Yargı Paketi yer alıyor. Çalışmalar uzun zamandır sürüyor ve vatandaşlar artık teklifin Meclis'e gelmesini istiyor. Her açıklama yakından takip edilirken sorular da hızlanıyor. On binler "11. Yargı paketi Meclis'e geliyor mu, ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor.

11. Yargı Paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi'nin Meclis'e geleceği tarih netleşmedi. Kulis bilgilerine göre yeni yargı paketinin bu hafta içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Af gelecek mi?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, toplumda af beklentisi olduğunu ileri sürerek, bu beklentinin 11. Yargı Paketi'nde karşılanması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, af düzenlemesi bekleyen milyonlarca insanın gözünün ve kulağının TBMM'de olduğunu ifade etti.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen, bazı kanunlarda yapılacak düzenlemelere ilişkin beklentinin büyük olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kapsam dışı kalacak suçları belirleyelim, toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affını beraberce çıkaralım. 31 Temmuz Kovid infaz yasası mağdurları 6 aydır bir düzenleme bekliyorlar. Ehliyetleri alınan şoförler bir defaya mahsus af bekliyorlar. Çek Yasası mağduru esnafımız af bekliyor. Siyasetçilerin ve ülkeyi yönetenlerin toplumdaki beklentiyi bilmeleri ve dikkate almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Parlamentodaki siyasi partilere çağrı yapan Sarıgül, af taleplerine siyasi değil vicdani açıdan bakılması ve buna göre adım atılması gerektiğini dile getirdi.