11. Yargı Paketi son durum nedir? Yeni yargı paketinde af var mı? Meclis'e ne zaman geliyor?

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi için gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Yeni yargı paketinde hangi düzenlemelerin yer alacağı ve teklifin ne zaman sunulacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Af konusunda da büyük bir beklenti oluşurken "11. Yargı Paketi son durum nedir" sorusu tırmanıyor.

11. Yargı Paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 23 Ekim'de yeni yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, adaletin tecellisi için mevzuatın ihtiyaçlara cevap verir nitelikte ve güncel olması gerektiğini, yargı reformu strateji belgeleriyle mevzuatın yenilendiğini bildirdi.

Yargı paketi içeriğinde neler var?

İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.

Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.

Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.

Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.

Af düzenlemesi pakette yer almayacak.