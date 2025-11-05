11. Yargı Paketi son durum? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek?

11. Yargı Paketi gündemden düşmüyor. Adalet alanında yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin beklenti giderek artıyor. Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketiyle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son gelişmeler sürekli sorgulanırken "Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" sorusuna yanıt aranıyor.

11. Yargı Paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Yasa teklifi henüz Meclis'e de gelmedi.

Yargı paketi içeriğinde neler var?

İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.

Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.

Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.

Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.

Af düzenlemesi pakette yer almayacak.