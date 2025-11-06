11. Yargı Paketi son gelişmeler neler? Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi? Af gelecek mi?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 11. Yargı Paketi'nin son durumu hakkında bilgi alınmak isteniyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları af beklentisi içerisinde... Bu nedenle konu sık sık araştırılırken "11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" sorusu gündemden düşmüyor.

11. Yargı Paketi son durum nedir?

11. Yargı Paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 6 Kasım 2025 Perşembe günü konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Yasa teklifi henüz Meclis'e de gelmedi. Bu ay içinde teklifin komisyona sunulması bekleniyor.

Yargı paketi içeriğinde neler var?

İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar cezaları artırılacak.

Gençleri hedef alan suçlarda yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmak bağımsız suç sayılacak, kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.

Trafikte yol kesme eylemleri ayrı suç başlığı altında cezalandırılacak.

Çocuklara yönelik ceza indirimlerinde sistem değişecek; yaş büyüdükçe indirim oranı azalacak, ağır suçlarda sorumluluk artırılacak.

Af düzenlemesi pakette yer almayacak.