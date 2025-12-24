11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda: Birinci bölüm görüşmeleri tamamlandı

Genel Kurul'da kanun teklifinin tümü üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifi bir hukuk metni olarak değil "sorumluluktan kaçış belgesi" olarak gördüklerini söyledi.

Özdağ, "Aynı tarihte aynı suçu işlemiş, aynı cezayı almış iki insanı düşünün, yamalı bohça gibi İnfaz Kanunu'muz ve ceza hukukumuzdaki farklı uygulamalar nedeniyle bir vatandaşımız özgürlüğüne kavuşurken diğeri demir parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Teklif hazırlarlarken etki analizinin yapılmadığını dile getiren Özdağ, birçok düzenlemenin teklifin içine sıkıştırıldığını, kanunların paydaşlarla görüşülerek Meclis'e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, hükümeti eleştirerek "reform" adı altında sürekli yargı paketlerinin getirildiğini ama yargıdaki sorunların bir türlü bitmediğini iddia etti.

Kaya, "Yargı paketi çıkarıyorsunuz ama her geçen gün yargı içinden çıkılamaz bir hale geliyor, her çıkardığınız paketten sonra da insanların sorunları daha da artıyor. Bir işi yaparken de başka bir işi bozmayın." dedi.

Teklife ilişkin eleştirilerde bulunan Kaya, "Vatandaşın vatandaşa karşı işlemiş olduğu bütün suçları neredeyse bu kapsama alıyorsunuz. Siz devletsiniz, size karşı işlenen suçları niye bu kapsama almıyorsunuz? Bir devlet eğer bağışlayacaksa, affedecekse affedeceği tek bir kişi vardır, o da devlete karşı suç işleyen kişileri affetmektir. Ama herhangi bir vatandaşın hukukuna girmiş bir insanı affetme yetkisi özü itibarıyla devlete ait olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, her düzenlemeye karşı çıkmak için kürsüye gelmediklerini, yapılan her işi kötülemek gibi bir kolaycılığın da içinde olmadıklarını, doğru yapılan her düzenlemeye destek verdiklerini kaydetti.

Olgun, TBMM Adalet Komisyonunda kanun teklifiyle ilgili sorularına açık, doyurucu ve teknik cevaplar veren Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ve Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen'e teşekkür etti.

Kanun teklifinin hazırlanış tarzını eleştiren Olgun, "Birbiriyle ilgisi olmayan 12 ayrı kanun, onlarca farklı başlık hiçbir süzgeçten geçirilmeden tek bir torbaya doldurulmuş durumdadır. İcra var, infaz var, internet var, sosyal güvenlik var, ekmek fiyatı bile var ama bunları bir arada tutan ne ortak bir politika var ne de tutarlı bir ihtiyaç tespiti." dedi.

Türkiye'de yargının en ağır ihlallerinden birinin "masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının sistematik biçimde çiğnenmesi" olduğunu kaydeden Olgun, "Masumiyet karinesi bir kişinin suçlu sayılmasının sadece ve sadece kesinleşmiş bir yargı kararıyla mümkün olacağını söyler. Özellikle siyasetçiler, belediye başkanları ve kamuoyunda tanınmış kişiler için masumiyet karinesi ve dolayısıyla lekelenmeme hakkı fiilen ortadan kaldırılmış durumdadır." diye konuştu.

"Teklifin hedefi eşitsizlikleri gidermek"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise "Teklifin temel hedefi, toplumsal huzuru bozan fiillerde caydırıcılığı güçlendirmek, bilişim suçlarında hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlamak, infaz adaletindeki eşitsizlikleri gidermek, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarına uyumlu bir çerçeve kurmak ve uygulamada tıkanan alanlara pratik çözümler üretmektir." dedi.

Öztürk, bu hedefler doğrultusunda ilk olarak kamu düzenini doğrudan ilgilendiren suç tiplerinde caydırıcılığı artırmaya yönelik ceza güncellemelerinin öngörüldüğünü kaydetti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, teklifte icradan infaza, avukatlıktan internete, trafikten örgüt suçlarına, esnafın ekmek, simit fiyatlarından genel sağlık sigortası primlerine kadar birbiriyle alakasız maddeler olduğunu belirterek, teklifin idarenin yetkisini genişletmek için hazırlandığını iddia etti.

Aslan, "Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla ceza artışı değil gerçek anlamda toplumsal sorunu çözecek, suçu ortadan kaldıracak eğitimde, adalette, kültürde, siyasalda, gençlik politikalarında, çocuk politikalarının tamamında bütünleyici, önleyici siyasetin, bir yargılama ve hukuk sisteminin kurulması meselesidir." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını ileri sürerek, 2025'te utanç verici soruşturma ve kovuşturmalarla karşı karşıya kaldıklarını, masumiyet ilkesinin ayaklar altına alındığını savundu.

Başarır, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutukluluğunu eleştirerek, "Asla suçlu değil bakın ama velev ki suçlu olduğunu düşünüyorsunuz alt sınırı 4 yıl ve belki yarın oylayacağımız bu infaz yasasında bir gün yatarı yok. Neden Zeydan Karalar hala tutuklu?" diye sordu.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un aylar sonra Can Atalay olayında "Keşke, Anayasa Mahkemesine uysaydık" dediğini aktaran Başarır, "Mustafa Şentop gibi aradan 2 yıl geçtikten sonra günah çıkartacağımıza günah işlememeyi öğrenelim, ah almayalım. Her şeyi verebilirsiniz, parayı verebilirsiniz ya da özür dileyebilirsiniz ama cezaevinde geçen zamanın telafisi yok, buna hiçbirimiz izin vermeyelim." şeklinde konuştu.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, özenle hazırladıkları kanun teklifiyle 12 farklı kanunda değişiklik ve düzenleme yapılacağını, yürütme ve yürürlük dahil 38 maddeden oluştuğunu kaydetti.

Arslan, "Teklifte, infaz adaletinin sağlanması başta olmak üzere, suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır. Teklifle, suç örgütleriyle mücadele bakımından önemli düzenlemeler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şahsı adına konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, görüşülen kanun teklifinin insanı merkeze alan, hak ve özgürlükleri önceleyen, toplumsal adalet duygusunu pekiştiren kapsamlı bir reform iradesinin ürünü olduğunu belirtti.

Kırcalı, 11. Yargı Paketi'yle vatandaşların adalete olan güvenini daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırladığımız yargı paketi, toplumsal huzur ve barışı daha tahkim eden, adalete erişimi daha da güçlendiren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı suçtan koruyan, çocuklarımızı hedef alan suç örgütleriyle etkin mücadele sağlayan, trafikte güvenliği tehlikeye atanlara yaptırımları artıran, mutlu günlerimizi üzüntüye çeviren silahlı kutlamaların önüne geçen, ceza adaleti sistemini güçlendiren, bilişim ve dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele sağlayan önemli düzenlemeler içermektedir."

Genel Kurul'da, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat14.00'te toplanmak üzere kapattı.