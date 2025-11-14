11. Yargı Paketi'nde çalışmalar tamamlandı: Cezalar artıyor, 11. Yargı Paketi'nde neler var? 11. Yargı Paketi nedir?

AK Parti milletvekillerinin hazırlıklarını sürdürdüğü ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede çalışmalar tamamlandı. Edinilen bilgilere göre teklif, gelecek hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Paket, özellikle örgüt suçları, bilişim alanındaki ihlaller ve meskun mahalde silahla ateş etme eylemlerine yönelik önemli yaptırımlar içeriyor.

Teklife göre, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlarda çocukların araç olarak kullanılması durumunda, bu eylemden sorumlu örgüt yöneticilerine verilecek cezalar bir katına kadar artırılacak. Düzenleme, çocukların suç süreçlerine dahil edilmesini engellemeyi amaçlıyor.

Alt ve üst sınırlar yükseltildi

Paket, bilişim suçlarıyla mücadelede de yeni adımlar getiriyor. Ayrıca yerleşim yerlerinde silahla ateş edenlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Bu kapsamda, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 aydan başlayan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak.

Cezalar yarı oranında artırılıyor

Ses ve gaz fişeği atabilen, kamuoyunda 'kurusıkı' olarak bilinen silahlarla ateş edilmesi hâlinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde gerçekleşen silahlı kutlamalarda cezaların yarı oranında artırılması planlanıyor.

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise 'trafikte yol kesme' eylemine ilişkin. Bu davranış Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir suç olarak tanımlanacak. Buna göre, hukuka aykırı şekilde bir aracın durdurulması veya hareketinin engellenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar, aracın zorla başka bir yere götürülmesi durumunda ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.