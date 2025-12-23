11. Yargı Paketi'nde önemli değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 11. Yargı Paketi’nde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen bazı suçlara erken infaz imkanı getirilirken, deprem suçları bu düzenlemenin kapsamı dışında bırakıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi görüşmelerinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme yer aldı. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.
