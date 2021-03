'11 yılda 7 milyar doları başka ülkelerin çiftçilerine verdik'

Takip Et

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin son 11 yılda et ithalatına 7 milyar dolar harcadığını aktardı.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin başka ülkelerin çiftçilerine ihtiyacı olmadığını, Türk çiftçisinin desteklenmesi durumunda tropikal ürünler ve kahve dışında hiçbir tarım ürününün alınmasına gerek kalmayacağını ifade etti.

İktidarın kolay yolu tercih ettiğini savunan Gaytancıoğlu, "İktidar ithalatla bazı işleri çözmeye çalışıyor, günübirlik politikalar izliyor. Günübirlik politikalarla bu iş olmaz. 2010 yılından beri yani 11 yıl içinde 7 milyar doları başka ülkelerin çiftçilerine verdik. Bu ithalatın karşılığında et tüketimi biraz arttı ama dengeli artmadı. Yani herkes kişi başı yıllık 14 kilogram et tüketebiliyor mu yoksa Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na mı et yiyebiliyor? 7 milyar doları kendi hayvancılığımıza harcasaydık çok daha başarılı olurduk." diye konuştu.

Küçük üreticileri korumak için üç gün önce bir ithalat kararnamesinin yayımlandığını ve 200 bin büyük baş hayvan ithalatına izin verildiğini belirten Gaytancıoğlu, günlük politikalarla ve ithalatla yerli üreticilerin korunamayacağını dile getirdi.

Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin yem ve yağ başta olmak üzere birçok tarım ürününü ithal ettiğini, buna bağlı olarak ürün fiyatlarının iki katına çıktığını, Türk lirasının değerinin düşmesiyle maliyetlerin de arttığını söyledi.