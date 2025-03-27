115 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'ne yönelik yeni gelişme! 9 kamu görevlisine dava açıldı

İki sene önce yaşanan deprem faciasında, yüzden fazla kişinin ölmüne sebep olan Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davalar sürüyor. Söz konusu dava kapsamında, belirtilen konutun yapıldığı dönem Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan M.D, F.Y, V.Ç, M.E.E, Ç.H, H.M.G, H.Ç, Z.A.Ş. ve F. D'nin yapı ruhsatı ve kullanım izinleriyle ilgili mevzuata aykırı işlem yaptıkları ve ihmallerinin bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporları ve elde edilen deliller ışığında şüphelilerin görevlerini yerine getirirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri, inşaat sürecini yönetmeliklere uygun denetlemedikleri ifade edilerek "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

9 kamu görevlisi 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Sanıklar, 21 Nisan'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşına çıkacak. Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 19 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, aynı suçtan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D. hakkında ise beraat kararı verilmişti.