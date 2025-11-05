117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Özel güvenlik olmak isteyen adaylar 117. Dönem ÖGG sonuçlarını merakla bekliyor. Sınava katılım sağlayan binlerce kişi sonuç açıklama tarihine odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak sonuçlara kısa bir süre kala "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak" soruları sıklaşıyor.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kılavuzunda yer alan bilgiye göre 7 Kasım Cuma günü açıklanacak. Fakat saat konusunda bir duyuru yapılmış değil.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından belirlenen tarihlerde itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtiraz işlemleri 10-12 Kasım tarihleri arasında alınacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından yazılı sınav itiraz sonuçları 13 Kasım’da ilan edilecek.

Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi egm.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve sınav adını girerek erişim sağlayabilecek.