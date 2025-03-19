-11'le dün gecenin en soğuk ili hangisi oldu? Meteoroloji açıkladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelere göre bu gece Bolu'nun Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Hava sıcaklığı, Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu'nda sıfırın altında 11 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.