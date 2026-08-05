Sosyal medyada hızla yayılan ve 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya’nın yedi saniyeliğine yer çekimini kaybedeceği iddiası gündem oldu. Vatandaşların bir kısmı endişelenirken "12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı" sorusu art arda geliyor.

12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı?

12 Ağustos'ta yer çekiminin duracağı, insanların kısa bir süreliğine havaya yükseleceği iddiası tamamen uydurma bir komplo teorisinden ibaret.

Fizik yasalarına göre kütlesi olan her cisim bir kütleçekim alanı üretir. Dünya'nın yer çekiminin durması veya kaybolması için Dünya'nın kütlesinin aniden yok olması gerekir. Bu da fiziksel olarak imkansızdır.