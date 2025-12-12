12 Aralık 2025 son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son günlerde yine 4 ve üzeri depremler yurdun çeşitli bölgelerinden gelmeye başladı. Balıkesir Sındırgı'daki dün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem panik yaratırken bugünkü son deprem listesi araştırılıyor. Vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte son veriler...
Antalya, Tunceli, Balıkesir'deki sarsıntılar vatandaşları sokağa döktü. Bu depremler sonrası "son depremler" aramasında yükseliş yaşandı. Bugün de son veriler incelenmek isteniyor. İşte AFAD'ın geçtiği saat, yer ve deprem büyüklük listesi...
Son depremler listesi (12 Aralık 2025)
11.10 – Pertek (Tunceli) – 1.3
11.04 – Sivrice (Elazığ) – 0.7
10.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
10.38 – Sivrice (Elazığ) – 2.0
10.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
10.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
10.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.00 – Akhisar (Manisa) – 1.4
09.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09.37 – Refahiye (Erzincan) – 1.1
09.33 – Pamukkale (Denizli) – 1.2
09.31 – Saimbeyli (Adana) – 1.7
08.59 – Ege Denizi (Ayvacık açıkları) – 1.2
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.39 – Simav (Kütahya) – 1.3
08.23 – Darende (Malatya) – 1.5
08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.00 – Hekimhan (Malatya) – 1.6
07.54 – Serik (Antalya) – 2.3
07.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.45 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.0
07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.15 – Hekimhan (Malatya) – 2.3
07.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.58 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
06.26 – Ege Denizi (Ayvacık açıkları) – 1.7
06.23 – Ege Denizi (Ayvacık açıkları) – 1.4
06.20 – Afşin (Kahramanmaraş) – 2.2
06.19 – Ege Denizi (Ayvacık açıkları) – 2.4
06.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.32 – Simav (Kütahya) – 1.6
05.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.22 – Germencik (Aydın) – 1.2
05.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.12 – Akçadağ (Malatya) – 2.1
04.57 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
04.54 – Hekimhan (Malatya) – 1.5
04.53 – Simav (Kütahya) – 1.5
04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.31 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.9
04.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.19 – Mecitözü (Çorum) – 0.9
04.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04.13 – Biga (Çanakkale) – 0.9
04.08 – Simav (Kütahya) – 1.0
04.06 – Simav (Kütahya) – 0.8
04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
03.59 – Simav (Kütahya) – 0.9
03.56 – Bala (Ankara) – 1.3
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.45 – Kurtalan (Siirt) – 1.1