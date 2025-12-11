Kar yağışları Doğu'da etkisini gösteriyor. Birçok il beyaza bürünürken her kar yağışı sonrası okulların durumu araştırılıyor. Kar yağışı olan illerde yaşayan öğrenci ve veliler "12 Aralık 2025 (yarın) okullar tatil mi" sorusuna cevap arıyor.

12 Aralık 2025 okullar tatil mi?

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan ve kar yağışı olan illerin valiliklerinden henüz tatil haberi gelmiş değil.

Kar yağışının yoğunlaşması durumunda valiliklerde bir açıklama yapılması bekleniyor.