12 Aralık 2025 (yarın) okullar tatil mi?
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji'nin son aktardığı bilgilere göre bu bölgelerde kar yağışı devam edecek. Yağışların olduğu illerdeki okulların durumu merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi" diye soruyor.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan ve kar yağışı olan illerin valiliklerinden henüz tatil haberi gelmiş değil.
Kar yağışının yoğunlaşması durumunda valiliklerde bir açıklama yapılması bekleniyor.
