12 Dev Adam'ın EuroBasket final heyecanı için THY'den ek uçuş
Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 final maçı öncesi Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya paylaşımında "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi" ifadelerini kullandı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız" ifadelerine yer verdi.