12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı?

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8. sınıf öğrencileri güzel bir liseye geçiş yapabilmek için yeni eğitim-öğretim yılı boyunca emek verdi. Emeklerinin karşılığını almak isteyen öğrenciler 13 Haziran'da sınava girecek. Sınavın cumartesi gününe çekilmesinin ardından cuma gününün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. İşte detaylar...

12 Haziran Cuma tatil mi?

MEB nisan ayında yaptığı duyuruda 14 Haziran'da yapılacak olan LGS'nin 13 Haziran'a alındığını belirtmiş ve 12 Haziran'da da okulların tatil olacağını belirtmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı şu ifadelere yer vermişti:

Öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.