12 ilde organize suç operasyonu: Para trafiği deşifre edildi, 61 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, 12 ilde 15 farklı organize suç yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldü.

12 ilde operasyon düzenlendi

Operasyonlar kapsamında Aydın’da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı; Gaziantep’te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık; Diyarbakır’da organize nitelikli hırsızlık; Kırklareli, Manisa ve Van’da göçmen kaçakçılığı; İzmir’de nitelikli dolandırıcılık; Bolu, Şanlıurfa ve Denizli’de tefecilik; Antalya ile Ankara’da ise organize uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik şüpheliler hedef alındı.

348 milyon TL'lik para trafiği: 61 tutuklama

Yürütülen çalışmalar sonucunda, hesaplarında toplam 438 milyon TL’lik para trafiği tespit edilen 109 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 61’i tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu örgütlü biçimde işlediği belirlenen kişilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.