12 maddelik torba teklif Meclise sunuldu

Canan SAKARYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu.



5 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.



Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar ise idare tarafından tasfiye edilecek. Buradan elde edilen gelir, varsa hak sahiplerine iade edilecek kalan kısmı emanet hesaba alınacak. Talep edilmesi halinde de kullanıcıya ödenecek.



İflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek.



İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin boş bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re’sen atama yapılacak.



İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı İhracatı Geliştirme A.Ş sermayesine eklenecek.



Teklifin 7’nci maddesi ile halen TİM Genel Sekreterli ve 4 tane ihracatçı birliğinin bulunduğu ve maliyetinin yüzde 98’i TİM ile iki birlik tarafından karşılanan Dış Ticaret Kompleksi’ndeki TİM ve birlikler tarafından kullanılan bölüm, bedelsiz olarak TİM’e devredilecek. Sözkonusu alanlar, Ticaret Bakanlığı’na tahsisli bulunuyor.



Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul’daki bazı hazine taşınmazlarının TİM birliklere tahsisi sağlanıyor.



Teklif ile helal standartlarıyla ilgili mevzuatta da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, Türkiye’de faaliyette bulunan helal belgelendirme kuruluşlarına, akreditasyon faaliyeti yürütebilmek için Halel Akreditasyon Kurumu’na akredite olma şartı getiriliyor. Düzenlemeye aykırı akreditasyon hizmeti veren kuruluşlara ise 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.