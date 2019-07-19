12 milyar dolarlık iş üstlendiğimiz F35 askıda
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımı yüzünden resmi olarak Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlattığını açıkladı. Türkiye F-35 programı kapsamında savaş uçağının iniş takımları ve yakıt haznesi dahil olmak üzere yaklaşık 937 parçanın üretiminden sorumluydu.
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