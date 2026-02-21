12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinde af var mı, maddeler neler?

12. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü Adalet Bakanı Akın Gürlek'te... Son gelişmeler sürekli takip edilirken yoğun şekilde "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek" sorusu geliyor.

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

21 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla yeni yargı paketi Meclis'e gelmiş değil. Bu ay içinde çalışmanın tamamlanması ve paketin Türkiye Büyük Millet Meclis'i Adalet Komisyonuna gelmesi bekleniyor.

Yeni yargı paketinde son durum nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek en son yaptığı açıklamada "12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz" dedi.