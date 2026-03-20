12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? Yeni gelişme var mı?

12. Yargı Paketi için mart ayı işaret edilmişti. Şu ana dek yeni yargı paketi Meclis'e gelmedi. Paketin hangi aşamada olduğu ve hangi maddeleri içerdiği sürekli olarak merak ediliyor. Vatandaşlar sürekli olarak "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" diye soruyor.

Yeni yargı paketi Meclis'te mi?

12. Yargı Paketi 20 Mart 2026 Cuma tarihi itibarıyla Meclis'e gelmiş değil. Bugün yeni bir gelişme yaşanmazken çalışmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın gürlek en son yaptığı açıklamada "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız." demişti.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." yanıtını verdi.