12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi? Yeni yargı paketi ne zaman Meclis'e geliyor? Son durum nedir?

12. Yargı Paketi yakın zamanda Adalet Komisyonu'na gelecek. Mahkum ve mahkum yakınları konuyu yakından takip ediyor. Günler geçtikçe konu daha da fazla araştırılıyor. Sürekli "Yeni yargı paketi ne zaman Meclis'e geliyor" sorusu gündemden düşmüyor.

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

Yeni yargı paketi henüz Meclis'e gelmedi. Çalışmalar devam ediyor. Net tarih henüz belirtilmedi.

Son durum nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek 12. Yargı Paketi ile ilgili en son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya yasasıyla ilgili de kamuoyunda açıklamalarda bulundum. İnşallah bu pakette koymayı düşünüyoruz. Burada ikili bir çalışma var. 15 yaşından küçük çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor, biz de 15 yaşını doldurmuş ve üzerindeki kişilerin sosyal medyaya girişleri, burada anonim hesaplar kullanılması, sahte hesaplarla itibar suikastlarının önüne geçilmesi için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları da inşallah kısa sürede pakete sokacağız."

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Alican Uludağ ile ilgili İstanbul'daki mahkemenin karar vermesine ilişkin soruya ise "Yaşadığı yer değil, Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre suç yeri önemli. O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için İstanbul olarak kararlaştırılmış. Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde." yanıtını verdi.