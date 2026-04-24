12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ? Yeni yargı paketinde son durum nedir?

Nisan ayının sonlarına doğru ilerliyoruz ve merak edilen başlıklar arasında 12. Yargı Paketi var. Hala yeni yargı paketi hala komisyona gelmezken son durum da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

12. Yargı Paketi son durum nedir?

12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni yargı paketinin mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Bakan Gürlek konuyla ilgili "Biz de inşallah 12'nci yargı paketimizi sosyal medyayla ilgili bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken adalet sistemimizi daha da güçlendirmek, vatandaşın olan güvenliği pekiştirmek, hukukun üstünlüğünü her alanda hakim kılmak için bizim temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirirken milletimizin değerlerinden, tarihinden ve inancından aldığımız güçle hareket etmekteyiz. Bugün buraya bakanlığımızın ilgili tüm kadroyla birlikte geldik. Yerinde tespitlerimizi yapıyor ihtiyaçları doğrudan sahada değerlendiriyoruz. Çözüm yollarını projelendiriyoruz" dedi.