12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Yeni yargı maddeleri belli oldu mu? Af geliyor mu?

Gözler 12. Yargı Paketi'nde... Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi için şubat ayını işaret etmişti. Şubat ayı ortasına girilirken paketin akıbeti sorgulanıyor. "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek", "Yeni yargı maddeleri belli oldu mu" soruları sıklaşmış durumda...

12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek?

Yeni yargı paketi ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Şubat ayı bitmeden paketin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Yeni yargı maddeleri belli oldu mu?

12. Yargı Paketi maddeleri netliğe kavuşmadı. Çalışmalar devam ederken paket Adalet Bakanlığı komisyonuna geldikten sonra maddeler belli olacak.

Af çıkacak mı?

Şubat ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor.