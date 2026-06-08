12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinde hangi maddeler var? Son durum nedir?
Yepyeni hafta ve 12. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Son durum sürekli araştırılırken paketin içeriği de sorgulanıyor. Bugün yine sıkça gelen soru "12. yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek" oluyor.
Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen yeni yargı paketinin ayrıntılarına ulaşışmaya çalışılıyor. Sürekli olarak 12. Yargı Paketi'nin son durumu araştırılıyor. Af, infaz düzelemesinin olup olmyacağı da merak edilirken yine yoğun şekilde "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusuna cevap arıyor.
Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?
12. Yargı Paketi 8 Haziran Pazartesş itibarıyla Meclis'e gelmedi. Beklentiler bu hafta içi paketin komisyonda görüşülmesi yönünde... Öte yandan af ve infaz düzenlemesi de beklenmiyor.
Yeni yargı paketinde yaklaşık 60 madde olması bekleniyor. Paketin iki aşamalı şekilde yasalaşması planlanıyor.
Teklifte yer alması beklenen maddeler şöyle
Suça sürüklenen çocuklar için cezalar artırılıyor
Çocuk suçlarında ebeveyn sorumluluğu artıyor
Televizyonlara program durdurma ve içerik çıkarma cezası
Sosyal medyada kimlik doğrulama ve VPN kullanımı
IBAN mağdurlarına yeni düzenleme
Cinsiyet değişikliği zorlaştırılıyor
Boşanma ve nafaka düzenlemelerinde yeni dönem
Nafakada süre hesabı değişiyor