12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek? Yeni yargı paketinde hangi maddeler var? Son durum nedir?

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Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen yeni yargı paketinin ayrıntılarına ulaşışmaya çalışılıyor. Sürekli olarak 12. Yargı Paketi'nin son durumu araştırılıyor. Af, infaz düzelemesinin olup olmyacağı da merak edilirken yine yoğun şekilde "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman gelecek" sorusuna cevap arıyor.

Yeni yargı paketi Meclis'e geldi mi?

12. Yargı Paketi 8 Haziran Pazartesş itibarıyla Meclis'e gelmedi. Beklentiler bu hafta içi paketin komisyonda görüşülmesi yönünde... Öte yandan af ve infaz düzenlemesi de beklenmiyor.

Yeni yargı paketinde yaklaşık 60 madde olması bekleniyor. Paketin iki aşamalı şekilde yasalaşması planlanıyor.

Teklifte yer alması beklenen maddeler şöyle

Suça sürüklenen çocuklar için cezalar artırılıyor

Çocuk suçlarında ebeveyn sorumluluğu artıyor

Televizyonlara program durdurma ve içerik çıkarma cezası

Sosyal medyada kimlik doğrulama ve VPN kullanımı

IBAN mağdurlarına yeni düzenleme

Cinsiyet değişikliği zorlaştırılıyor

Boşanma ve nafaka düzenlemelerinde yeni dönem

Nafakada süre hesabı değişiyor