12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman geliyor? Maddeler belli oldu mu? Son durum nedir?

12. Yargı Paketi, kamuoyunun gündeminde... Özellikle mahkum ve mahkum yakınları konuyu yakından takip ediyor. Maddeler de sürekli araştırılırken af gelip gelmeyeceği de sorgulanıyor.

12. Yargı Paketi son durum nedir?

12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni yargı paketinin mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı günler öncesinde yaptığı açıklamada "En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" dedi.

Af gelecek mi?

Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını belirtmişti.