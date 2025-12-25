12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi'nde af var mı, gelecek mi?
11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paketin onaylanmasının ardından 12. Yargı Paketi ile ilgili araştırmalar başladı. Bugün özellikle "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak" sorusu sıkça yöneltiliyor.
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinin onaylanıp yürürlüğe girmesinin ardından bu soru gündem oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi vatandaşlar son durumu öğrenmeye çalışıyor.
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe görüşmeleri sırasında 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti. Fakat yeni yargı paketinin ne zaman meclise geleceği henüz netleşmedi.
Af gelip gelmeyeceği ve maddeler de kamuoyu ile paylaşılmadı.